81-jähriger Rennradfahrer crasht gegen Auto: Verletzt

Veröffentlicht am 7. August 2024, 17:47 / ©pixabay.com

Am 7. August 2024, gegen 09.44 Uhr kam es in Tarrenz bei einer Hauseinfahrt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 81-jährigen Rennradfahrer aus Tarrenz und einer 57-jährigen Pkw Lenkerin aus Tarrenz. Durch den Zusammenstoß wurde der 81-jährige unbestimmten Grades verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in das Krankenhaus Zams transportiert. Beide Unfalllenker waren nicht alkoholisiert.