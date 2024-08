MPreis Stellenabbau: Jetzt schaltet sich das Land Tirol ein

Der Lebensmittelhändler MPreis hat einen Stellenabbau angekündigt, was zu Besorgnis hinsichtlich der Auswirkungen auf die Beschäftigten geführt hat. Landeschef Anton Mattle (ÖVP) hat daraufhin das Land Tirol aktiviert, um zusammen mit den Sozialpartnern eine Auffanglösung zu entwickeln. Am Mittwoch traf sich Mattle mit den Geschäftsführern von MPreis im Innsbrucker Landhaus.

Zusammenarbeit mit Sozialpartnern

Mattle hat Arbeitslandesrätin Astrid Mair und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (beide ÖVP) beauftragt, ein Treffen mit allen relevanten Sozialpartnern zu organisieren. Dazu gehören die Arbeiterkammer, das Arbeitsmarktservice (AMS), Gewerkschaften und die Wirtschaft. Dieses Treffen ist für die kommende Woche geplant. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die den Übergang für die betroffenen Mitarbeiter so reibungslos wie möglich gestaltet. Ob diese Lösung in Form von Stiftungen oder anderen Maßnahmen erfolgen wird, ist noch unklar.

Reaktion des Landes

LH Anton Mattle bezeichnete den Stellenabbau als „äußerst bedauerlich“ und betonte, dass die sozialen Folgen bestmöglich und schnellstmöglich abgefedert werden müssten. MPreis sei nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, sondern auch ein Traditionsunternehmen in Tirol.

Unklarheit über Ausmaß des Stellenabbaus

Das genaue Ausmaß des Stellenabbaus ist noch nicht bekannt. MPreis hat bisher nicht offenbart, wie viele der rund 6.000 Beschäftigten betroffen sein werden. Der Stellenabbau soll laut MPreis primär durch natürliche Fluktuation und Abgänge erfolgen, ohne dass Filialen geschlossen werden. Das Unternehmen plant, die meisten Stellen zu sichern und einen „Detailplan“ gemeinsam mit den Sozialpartnern auszuarbeiten. Das AMS-Frühwarnsystem wird nach Bedarf aktiviert.

Wirtschaftliche Situation bei MPreis

MPreis hatte im Jahr 2022 einen Verlust von 15,2 Millionen Euro bei einem Umsatz von 801 Millionen Euro erlitten. Für 2023 liegen noch keine Kennzahlen vor. Das Unternehmen strebt an, in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen zu schreiben. MPreis betreibt Filialen in sechs Bundesländern sowie in Südtirol.