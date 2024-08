Warnstufe rot: Erste Gewitterlinie zieht durch die Steiermark

Starkregen & Co.

Wie wir heute bereits berichtet haben, werden heute in Teilen der Steiermark teils heftige Gewitter erwartet. Die größte Gefahr gehe dabei von Starkregen aus, da die Gewitter nur langsam ziehen würden, hat es dazu heute von den Wetterexperten von „Skywarn Austria“ geheißen.

Gewitterlinie zieht auf

Nun zieht mittlerweile die erste Gewitterlinie durch die Steiermark und sorgt für Warnstufe rot und damit der zweithöchsten Warnstufe bei der „österreichischen Unwetterzentrale“. Betroffen ist derzeit die gesamte Weststeiermark, die Gewitterlinie zieht in Richtung Osten und bringt jede Menge Niederschlag und Sturmböen mit sich.

©uwz.at Große Teile der westlichen Steiermark sind bereits mit Gewitter-Warnstufe „rot“ versehen.

Bis zu 84 km/h starke Sturmböen

Bis 18 Uhr haben die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ beispielsweise in Aigen im Ennstal 43,8 Liter gemessen, in Rottenmann (beides Bezirk Liezen) waren es immerhin noch 27,2 Liter. Zudem wurden bisher fast 7.500 Entladungen gemeldet. Außerdem wurden (Stand 18.10 Uhr) mit 84 (Aigen im Ennstal), 78 (Gstatterboden), 76 (Irdning/Gumpenstein) und 73 km/h (Hall bei Admont) auch mit die stärksten Sturmböen in der Weststeiermark im Bezirk Liezen gemeldet. Auch die Landesleitzentrale der Steiermark berichtet bereits über erste diesbezügliche Unwettereinsätze vor allem im Bezirk Liezen.

