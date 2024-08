Anschlagsplan auf Taylor Swift Konzert in Wien: 19-Jähriger festgenommen

Auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien gab es einen Anschlagsplan.

Auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien gab es einen Anschlagsplan.

Veröffentlicht am 7. August 2024, 18:16 / ©Universal Music

In Ternitz kam es zu einem umfassenden Sicherheitsaufgebot, das die gesamte Stadt in Aufregung versetzte. Die Anrainer wurden evakuiert, und Straßen wurden gesperrt. Der Grund für den Großeinsatz war zunächst unklar. Später stellte sich heraus, dass der 19-jährige Verdächtige unter dringendem Terrorverdacht steht und möglicherweise einen Anschlag auf eines der Konzerte von Taylor Swift in Wien geplant hatte.

Konkreter Verdacht auf Gefährdung

Laut neuesten Informationen gibt es einen konkreten Verdacht, dass eine Gefährdung für die Taylor-Swift-Konzerte vorliege. Der Hinweis kam von ausländischen Sicherheitsbehörden. Der Österreicher, der nordmazedonische Wurzeln hat und mit seiner Familie in Ternitz lebt, wurde bereits in den frühen Morgenstunden festgenommen. Diese Festnahme führte zu einem Einsatz, bei dem fast die Hälfte der Stadt evakuiert werden musste.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Obwohl sich die Lage vor Ort mittlerweile beruhigt hat, bleibt die Verunsicherung groß. Insider beschreiben die Situation als „sehr heikel“. Umfangreiche Ermittlungen sind im Gange, um mögliche Hintermänner oder Komplizen des Verdächtigen zu identifizieren. Ermittler haben in der Pressekonferenz erklärt, dass eine konkrete Gefährdung der Konzerte abgewendet wurde, aber eine „abstrakte Gefahr“ noch besteht. Die Ermittlungen dauern an.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei Taylor Swift Konzerten

In Anbetracht der Situation wird für die kommenden Taylor-Swift-Konzerte ein erhöhtes Sicherheitskonzept umgesetzt. Besucher müssen mit längeren Wartezeiten beim Einlass rechnen, und es werden mehr Sicherheitsbeamte vor Ort sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 18:38 Uhr aktualisiert