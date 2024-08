Derbytime am Sportplatz in St. Magdalen

Beide Mannschaften mussten sich in der Auftaktrunde mit einem Unentschieden begnügen. Maria Gail kehrte mit einem 2:2 aus Arriach zurück und der Magdalener SC spielte zu Hause gegen die SG Schiefling/St. Egyden ebenfalls 2:2. Durch die anstehende Ligareform im Kärntner Fußballverband möchten natürlich beide Mannschaften in der Tabelle am Ende ziemlich weit vorne stehen, da es nach dieser Saison voraussichtlich vier Aufsteiger in die neu zu gründende Unterliga-Mitte geben wird.

Anpfiff für das Villacher Derby fällt um 17 Uhr

Obwohl der Magdalener SC vermehrt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen möchte, ist das Ziel selbstverständlich, um die vorderen Plätze mitspielen zu können, so MSC-Trainer Bernhard Rekelj. „In dieser Liga kann so ziemlich jeder jeden schlagen, also ist es wichtig, jedes Spiel so zu spielen als ob es ein Endspiel wäre.“ Im Vorspiel ab 15 Uhr treffen die Reserven beider Mannschaften aufeinander und um 17 Uhr ist der Anpfiff für das Derby.