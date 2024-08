Durch Wickenburggasse sind schon 1.000.000 Radfahrer gefahren

Diese Zahlen würden zeigen, wie der Radverkehr in der Landeshauptstadt immer mehr an Fahrt aufnehme, heißt es nun in einer Aussendung. Im gesamten Stadtgebiet sei die Zahl der Radfahrer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs bis zwölf Prozent gestiegen, wie neueste Auswertungen des „Verkehrsclub Österreich“ (VCÖ) zeigen. Fünf der insgesamt 20 Grazer Radverkehrszählstellen wurden analysiert und dabei über drei Millionen Radfahrer gezählt – und damit um 172.000 mehr als im ersten Halbjahr 2023.

„Radverkehr in der Steiermark auf neues Level gehoben“

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) sieht den Erfolg in der gesamten Steiermark: „In den vergangenen Jahren haben wir den Radverkehr in der Steiermark auf ein neues Level gehoben. Es freut mich sehr, dass sich unsere Investitionen bezahlt machen und so viele Steirer täglich mit dem Rad unterwegs sind.“ Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) meint, dass der konsequente Ausbau der Radwege immer deutlicher seine Wirkung zeige. „Es freut mich sehr, dass sich die Menschen durch die geschaffene Infrastruktur sicherer fühlen und ihre Alltagswege vermehrt mit dem Fahrrad zurücklegen“, so Schwentner abschließend.