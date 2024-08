Polizei warnt vor Abzocke: Gruppe im Burgenland niedergelassen

Die Gruppe parkt auf einem Privatgrundstück in Neusiedler am See

Burgenland / Neusiedl am See

Die Gruppe parkt auf einem Privatgrundstück in Neusiedler am See

Derzeit befindet sich eine größere Anzahl von Personen, darunter etwa 25 Wohnwägen und mehrere PKWs, auf einem Privatgrundstück in Neusiedl am See. Es wird vermutet, dass es sich bei den Personen um Angehörige der Volksgruppe „Sinti“ handelt.

Warnung vor überteuerten Dienstleistungen

Die Gruppe bietet im Bezirk Neusiedl am See Fassadenreinigungsarbeiten und andere Dienstleistungen zu unverhältnismäßig hohen Preisen an. Die Angebote erfolgen meist als „Haustürgeschäft“, insbesondere bei älteren Personen. Die eingesetzten Fahrzeuge tragen inländische Kennzeichen (LL-…).

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, solche Angebote anzunehmen. Es wird empfohlen, Angebote für Dienstleistungen von fremden Personen, die ohne vorherige Vereinbarung an die Haustür kommen, kritisch zu prüfen und gegebenenfalls abzulehnen.

