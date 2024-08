Sensation: Neue Schlangenart in Salzburg entdeckt

verschiedene Arten verbergen. Die Barrenringelnatter, die zuvor als Unterart galt, wurde als eigenständige Art anerkannt. Im Jahr 2019 wurde sie erstmals in Tirol nachgewiesen, und nun hat sie auch in Salzburg ihren ersten offiziellen Nachweis erhalten.

Erstmalige Entdeckung in Salzburg

Durch genetische Untersuchungen der Herpetologischen Arbeitsgemeinschaft (HerpAG) am Haus der Natur, unterstützt von zahlreichen Ehrenamtlichen, wurden in Salzburg gesammelte Daten analysiert. Die Ergebnisse, die in Zusammenarbeit mit der Zoologischen Staatssammlung München und dem Labor der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden ausgewertet wurden, bestätigen den Erstnachweis der Barrenringelnatter im Bundesland Salzburg.

Wichtige Entdeckungen und zukünftige Forschungen

Peter Kaufmann, Herpetologe am Haus der Natur, freut sich über die Entdeckung: „Während die Mehrheit der untersuchten Schlangen in Salzburg der Östlichen Ringelnatter zugeordnet werden kann, haben wir im Wasenmoos an der Grenze zu Tirol auch zwei Barrenringelnattern gefunden. Damit ist Salzburg offiziell um eine Schlangenart reicher!“ In den kommenden Untersuchungen soll erforscht werden, wie sich die beiden Schlangenarten nach der letzten Eiszeit im Alpenraum ausgebreitet haben und wo genau die Verbreitungsgrenze zwischen der Barrenringelnatter und der Östlichen Ringelnatter verläuft.

Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen

Die Barrenringelnatter ist nicht nur genetisch, sondern auch anhand von Färbung und Zeichnung von der Ringelnatter zu unterscheiden. In den Alpen ist die namensgebende Barrenzeichnung an den Flanken oft schwach ausgeprägt, aber die Barrenringelnatter lässt sich durch weniger schwarze Schuppen auf den Oberlippen und weniger ausgeprägte halbmondförmige Flecken am Hinterkopf erkennen. Peter Kaufmann bittet die Bevölkerung um Mithilfe: „Wir freuen uns über fotografische Meldungen der Barrenringelnatter, am besten über die Handy-App ObsIdentify. Besonders wichtig sind Meldungen aus den Gebirgsgauen, da wir hier nur wenige Beobachtungen haben.“ Schlangenfotos können in Salzburg über die App ObsIdentify von Observation.org gemeldet werden. Die App nutzt KI, um die Bilder vorab zu klassifizieren, bevor sie von Expertinnen und Experten am Haus der Natur überprüft werden.