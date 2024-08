Gewitter ziehen durch: Muren verlegen Straßen in der Steiermark

Weiterhin herrscht Warnstufe rot seitens der „österreichischen Unwetterzentrale“ für große Teile der Steiermark. Auch einige Feuerwehreinsätze hat das starke Gewitter mittlerweile mit sich gebracht und zwei Straßen sind mittlerweile wegen Murenabgängen gesperrt. Bei den gesperrten Straßen handelt es sich um die L514 und die B114.

Diese Straßen sind derzeit verlegt

Die B114 ist zwischen Hohentauern und Sankt Johann am Tauern in beiden Richtungen gesperrt, wie der „ÖAMTC“ erklärt. Auch die L514 zwischen Oberzeiring und der Kreuzung nach Lachtal ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Gewitter liegen aktuell nördlich und westlich von Graz und ziehen nach Osten. Stand 19.50 Uhr haben sich in der Steiermark fast 12.500 Blitze entladen.