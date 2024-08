Klagenfurt: Frau kracht erst gegen LKW, dann gegen Auto – zwei Verletzte

Veröffentlicht am 7. August 2024, 20:32 / ©5 Minuten

Am heutigen Mittwoch, 7. August, wollte eine 51-jährige Klagenfurterin bei einer Kreuzung in der Kärntner Landeshauptstadt nach links abbiegen und ist dabei gegen den LKW eines 44-jährigen Mannes aus Klagenfurt gekracht. In weiterer Folge wurde das Fahrzeug aus dem Kreuzungsbereich wieder auf die Abbiegespur geschleudert und ist daraufhin frontal gegen den stehenden Wagen eines 68-jährigen Klagenfurters gestoßen.

Beide Verletzten wurden ins UKH Klagenfurt gebracht

Die Autofahrerin und der LKW-Lenker wurden bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden. Der dritte Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Total- bzw. schwerer Sachschaden, wie die Polizei berichtet. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt stand ebenfalls im Einsatz.