Wegen Festnahme: Sicherheitsmaßnahmen für Taylor-Swift-Konzerte erhöht

Veröffentlicht am 7. August 2024, 20:40 / ©Fotolia-pattilabelle

„Durch ein enges Zusammenwirken der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sowie der Landesämter Staatschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Niederösterreich und Wien mit dem Bundeskriminalamt, dem Landeskriminalamt Niederösterreich sowie der Direktion Spezialeinheiten, Einsatzkommando Cobra, ist heute Morgen nach entsprechender Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein zielgerichteter Zugriff erfolgt“, so der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf.

Sicherheitsvorkehrungen werden erhöht

Aufgrund aktueller Einschätzungen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hinsichtlich terroristischer und extremistischer Taten, wurden die Sicherheitsvorkehrungen, besonders bei Großveranstaltungen, durch die Landespolizeidirektion Wien erhöht. Die Terrorwarnstufe ist in Österreich nach wie vor hoch und wird laufend evaluiert.

Augenmerk auf Taylor Swift Konzerte

Die Wiener Polizei trifft folgende Maßnahmen hinsichtlich der kommenden Veranstaltungen, insbesondere der Konzerte von „Taylor Swift“: Im Hinblick auf die Gefährdungseinschätzung ist ein erhöhtes Augenmerk auf Anti-Terror-Komponenten (ATK) und Maßnahmen im Rahmen des Robusten Raumschutzes während der Veranstaltungen im Stadion sowie im Umfeld gelegt. „Hier werden entsprechende Polizisten in Zivilkleidung sowie in Uniform, insbesondere Sondereinheiten wie WEGA und Polizeidiensthundeeinheit im Einsatz sein, um die Vielfalt der polizeilichen Aufgaben zu erfüllen und eine störungsfreie Veranstaltung zu ermöglichen“, so Landespolizeipräsident, Gerhard Pürstl.

Videoüberwachungen werden durchgeführt

Eine Videoüberwachung wird mobil und stationär durchgeführt. Auch der Luftraum wird durch geeignete Mittel beobachtet.Zudem werden bei der Vorbereitung vor den Veranstaltungen umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Wiener Polizei ist mit dem Veranstalter im engen Austausch. Eine Durchsuchungsanordnung für Besucher oder sonstige Personen, die Zutritt zum Stadion begehren, wurde vorbereitet. Hierbei wird ein spezieller Fokus auf die Zutrittskontrollen und insbesondere Personsdurchsuchungen gelegt werden.

Verkehrssperren im Bereich des Stadion

Weiters sind Verkehrssperren vorbereitet, sodass die Zufahrt im Bereich der Stadionparkplätze nur für tatsächlich Berechtigte möglich sein wird. Durch all diese Maßnahmen wird es zu längeren Wartezeiten beim Einlass sowie bei der Zufahrt kommen. Wir appellieren deshalb an alle Besucher, diese Umstände in ihre zeitliche Planung miteinzubeziehen und frühzeitig zum Stadion zu kommen.