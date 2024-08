LKW stürzt ab: Mann springt aus Fahrzeug und wird überrollt

Der Arbeiter fuhr mit einem LKW mitsamt Anhänger auf einer Forststraße, als er bei einem Wendemanöver von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeuggespann stürzte daraufhin ca. 50 Meter ab und kam bei der nächsten Kehre zum Stillstand. Der Mann sprang während des Absturzes aus dem LKW und wurde dadurch überrollt. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Beifahrer, ein 53-jähriger österreichischer Staatsangehöriger, verblieb während des Absturzes im LKW und verblieb beim Unfall unverletzt. Der Beifahrer setzte die Rettungskette in Gang und leistete dem verletzten Fahrzeuglenker erste Hilfe.

Der Hubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus

Die alarmierte Bergrettung Fieberbrunn versorgte den Arbeiter an der Unfallstelle und nach notärztlicher Versorgung wurde er vom Notarzthubschrauber C4 in das Krankenhaus St. Johann in Tirol verbracht. Durch den Unfall entstand am Fahrzeuggespann erheblicher Sachschaden.