Sonne, Regen und bis zu 31 Grad: So wird das Wetter in Österreich

Am Nachmittag verstärkt sich die Schauertätigkeit landesweit. Besonders in der Südoststeiermark und im Südburgenland können sich auch Gewitter zu den Niederschlägen gesellen. In Oberösterreich und weiter östlich weht ein mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind, so die Prognose der Meteorologen von GeoSPhere Austria.

Temperaturen: Ein warmer Tag

Die Temperaturen starten am Morgen mit Werten zwischen 13 und 21 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf 21 bis 31 Grad, wobei es am Alpenostrand und im Flachland des Ostens am wärmsten wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 20:54 Uhr aktualisiert