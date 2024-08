Auch am Donnerstag drohen Gewitter in der Steiermark

Auf einen schönen Vormittag folgen wohl am Nachmittag wieder Gewitter in der Steiermark.

Auf einen schönen Vormittag folgen wohl am Nachmittag wieder Gewitter in der Steiermark.

Nachdem sich die Restwolken schon am Morgen verziehen werden, stellt sich am Donnerstag in der ganzen Steiermark prinzipiell sonniges und auch sommerlich warmes Wetter durch. „Mit der Sonne bilden sich aber wieder Quellwolken, außerdem quert eine Störungszone zum Abend hin das Land. Damit lebt die Schauer- und Gewittertätigkeit am Nachmittag in den meisten Landesteilen auf“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Gemeinsam mit den durchziehenden Gewittern können dann auch wieder Sturmböen auftreten, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 29 Grad.