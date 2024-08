Mehrere Murenabgänge: Zwei Kärntner Straßen nicht passierbar

Eine Spur der Verwüstung zog am Mittwochabend ein heftiges Unwetter in Kärnten. Im Bezirk Villach-Land ist es gleich zu mehreren Murenabgängen gekommen. Diese blockieren laut dem ÖAMTC aktuell die B98 Millstätter Straße zwischen Afritz und Feld am See. Auch die L37 Ferndorfer Straße ist derzeit zwischen der Kreuzung nach Weißenstein und Feistritz an der Drau aufgrund mehrerer Vermurungen nicht passierbar. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Nähere Informationen folgen.