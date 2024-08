550 Kräfte nach schwerem Unwetter in Kärnten im Einsatz

Die Wetterprognosen der Geosphere Austria haben sich am Abend bestätigt. Ein schweres Unwetter zog eine Spur der Verwüstung durch Kärnten. „Begonnen haben die Einsätze im Bereich von Spittal an der Drau, Seeboden, Radenthein und Kaning“, erklärt Hans-Jörg Rossbacher, Sachgebietsleiter der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in Kärnten. Der starke Regen sorgte für Überflutungen und vollgelaufene Keller. In Radenthein sei sogar eine Tischlerei überschwemmt worden. Auch sind vereinzelt Bäche über die Ufer getreten und der starke Wind sorgte für blockierte Straßen durch zahlreiche umgestürzte Bäume.

Sucheinsatz und Sturmschäden

In der Folge hat sich der Einsatzschwerpunkt auf die Bezirke Feldkirchen und Klagenfurt ausgeweitet. So befinden sich derzeit unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Wasserrettung Krumpendorf bei einem Sucheinsatz am Wörthersee. „Auch in diesen Bereichen waren zudem Überflutungen, Sturmschäden die Hauptaufgabe für die eingesetzten Kärntner Feuerwehren“, weiß Rossbacher. Besonders getroffen habe es erneut Feldkirchen und Umgebung.

104 Einsätze in ganz Kärnten

Bis 21 Uhr wurden 55 Feuerwehren zu 104 Einsätzen alarmiert. „Die Pump- sowie Aufräumarbeiten werden sicherlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, so Rossbacher weiter. Rund 550 Einsatzkräfte standen bzw. stehen nach wie vor im Unwettereinsatz. In Pörtschach und bei Feldkirchen stürzten Bäume zudem auf Strom- bzw. Oberleitungen. Störtrupps von ÖBB und KELAG stehen daher ebenso im Einsatz. Aktuell haben rund tausend Haushalte in Kärnten keinen Storm.

©Leservideo | In Paternion fiel auch Hagel vom Himmel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 21:52 Uhr aktualisiert