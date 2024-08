Veröffentlicht am 7. August 2024, 22:01 / ©Universal Music

Schock für Taylor Swift Fans! Eigentlich hätte die Pop-Ikone am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten sollen. „Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, erklärt der Veranstalter am späten Mittwochabend. Alle Tickets sollen automatisch innerhalb der nächsten zehn Werktage rückvergütet werden.

Häufig gestellte Fragen: Wer ist Taylor Swift? Taylor Swift ist eine US-amerikanische Sängerin. Sie zählt zu den weltweit erfolgreichsten Künstlern und tourt aktuell mit ihrer Eras Tour durch Europa. Warum sind die Taylor Swift Konzerte in Wien abgesagt? Weil eine Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion vorliegt. Wann hätten die Taylor Swift Konzerte stattgefunden? Am 8., 9. und 10. August wäre Taylor Swift mit ihrer Eras Tour aufgetreten. Bei allen Shows wäre die Band Paramore als Special Guest mit dabei gewesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2024 um 22:16 Uhr aktualisiert