Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad

Veröffentlicht am 7. August 2024, 22:06

Am Donnerstagvormittag setzt sich in Kärnten zunächst überall die Sonne durch. „Jedoch bilden sich nachmittags wieder einige Quellwolken, die über dem nördlichen Bergland und am Abend auch im Südosten Kärntens wieder für Gewitter sorgen“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Punktuell muss dabei mit Starkregen und Sturmböen gerechnet werden.