Schwer verletzt: Motorradfahrer (58) kollidiert mit Felswand

Veröffentlicht am 8. August 2024, 07:25 / ©KK

Gestern, am Mittwoch, dem 7. August, fuhr ein 58-jähriger Österreicher gegen 20.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Fernpass Straße von Nassereith kommend bergwärts in Fahrtrichtung Passhöhe. In der Hinterseeberkurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Herrschaft über das Fahrzeug und kollidierte im Bereich der beschotterten Ausweiche mit einer Felswand. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Autofahrer setzen Rettungskette in Gang

Zum Unfall hinzukommende Autofahrer leisteten die erforderliche erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht. Am Motorrad des Unfalllenkers entstand ein schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Nassereith mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, der Notarzthubschrauber, ein Abschleppunternehmen mit Kranfahrzeug sowie die Polizei. Die Fernpassstraße musste für die Dauer der Unfallerhebungen und die Bergung des Unfallfahrzeuges teilweise beidseitig für den Verkehr gesperrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 07:38 Uhr aktualisiert