Rettungshundebrigade Kärnten hat einen neuen Landesleiter-Stellvertreter

„Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass unser Mitglied der Staffel Villach, Hundeführer Bernhard Novak als Landesleiter-Stv. gewonnen werden konnte und er sich so weiter in der Landesgruppe Kärnten unterstützend einbringen wird“, heißt es seitens der Österreichische Rettungshundebrigade. „Der Landesbedienstete, der seit mehreren Jahren als Hundeführer bei der ÖRHB tätig ist, hat sich bereits als Landeseinsatzleiter-Stv. durch sein Engagement, seine Kameradschaft und seinen Tatendrang ausgezeichnet“, heißt es weiter. In seiner neuen Rolle als Landesleiter-Stv. wird Novak weiterhin seine Expertise einbringen und gemeinsam mit Landesleiter Robert Staudacher die Geschicke der Rettungshundebrigade maßgeblich lenken.