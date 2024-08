Lenker (69) krachte gegen Baum: Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

In Niederösterreich kam es zu einem tragischen Unfall.

Veröffentlicht am 8. August 2024

Der 69-jährige Mann aus dem Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, war mit seinem Auto am Mittwoch, dem 7. August, gegen 10.40 Uhr, auf der L2192 aus Wagram am Wagram kommend in Richtung Grafenegg unterwegs. „Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Lenker von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum“, schildert die Polizei den tragischen Unfall. Nach erfolglosen Reanimationsversuchen konnten der alarmierte Rettungsdienst und der Notarzt nur mehr den Tod des Mannes feststellen.