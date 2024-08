Alkoholisierter Motorradfahrer flüchtet schwer verletzt vom Unfallort

Heute, am 8. August gegen 1 Uhr fuhr ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Motorfahrrad auf der L1482 im Ortsgebiet von Rainbach im Mühlkreis in Fahrtrichtung Lichtenau. In einer Linkskurve fuhr er geradeaus, kollidierte mit der Leitschiene, anschließend mit dem dortigen Brückengeländer und stürzte schwer. Ein Zeuge kam unmittelbar nach dem Sturz zur Unfallstelle und verständigte die Rettung. Der 36-Jährige entfernte sich trotz einer stark blutenden Wunde am Kopf und einer 10 Zentimeter langen Schnittwunde am rechten Bein zu Fuß vom Unfallort.

Hatte keine Lenkberechtigung mehr

Nach einer Suche im Umkreis der Unfallstelle konnte der Unfalllenker schlussendlich an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Nach einer Erstversorgung seiner Verletzungen wurde er vom Roten-Kreuz in das LKH Freistadt verbracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass dem 36-Jährigen bereits die Lenkberechtigung entzogen wurde. Er wird wegen der Alkoholisierung und wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung sowie Fahrerflucht angezeigt.