Mehr als 100 Meter abgestürzt: Pilzsuche verläuft für Mann tödlich

Ein 41-jähriger Türke aus dem Pongau konnte gestern, am Mittwoch, dem 7. August in der Gemeinde Bad Gastein nur noch tot geborgen werden. Der Mann dürfte auf dem Hohen Stuhl im Bereich Palfner Graben auf der Pilzsuche gewesen sein. Dort dürfte er im felsigen Gelände mehr als 100 Meter abgestürzt sein. Nachdem am 4. August eine Abgängigkeitsanzeige erstattet worden war, wurde der Mann nach einer Suchaktion mit der Alpinpolizei und der Bergrettung am Vormittag des 7. August aufgefunden. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.

