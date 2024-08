Nachhaltige Investments: Security KAG unterstützt Leuchtturmprojekte

Von Armutsbekämpfung über Biodiversität bis hin zu Bildung: Seit mittlerweile über zwei Jahren unterstützen Investoren mit der Veranlagung in die Social Tranches der Grazer Security Kapitalanlage AG ausgewählte ökologische, soziale und wissenschaftliche Projekte. Die Initiative geht nun in die Verlängerung und kommt unter anderem drei heimischen Vorhaben zugute.

Drei österreichische Projekte werden heuer unterstützt

Seit 2022 gibt es die Security KAG bereits. Schon im ersten Jahr des Bestehens haben die Investoren darüber sieben sorgfältig ausgewählte Projekte mitfinanziert. 2024 kommen Gelder aus den Social Tranches drei heimischen Projekten zugute. Über Investments in die Social Tranches konnte der Verein Hobby Lobby die Ausstattung seines neuen Standortes in Graz finanzieren und damit kostenlose, sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche anbieten. Auch das Projekt Housing First in Graz, welches obdach- und wohnungslosen Frauen leistbaren Wohnraum bietet, wird von den Investoren unterstützt und ermöglicht beispielsweise die Basismöblierung einer Wohnung sowie die Bereitstellung von Werkzeug und Umzugshilfen. Außerdem fließen Gelder in das Projekt Life Boat unter der Leitung der Universität für Bodenkultur Wien, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die letzten vier Störarten in der Donau vor dem Aussterben zu bewahren.

Verantwortung wahrnehmen

„Inmitten globaler Krisen und Umbrüche streben wir bei der Security KAG danach, Verantwortung gegenüber unseren Stakeholdern, der Gesellschaft und der Umwelt wahrzunehmen. Mit den Social Tranches haben wir ein Vehikel geschaffen, über das wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungsansätze für gesellschaftliche und ökologische Probleme fördern“, so Alfred Kober, Vorstand der Security KAG.

Investment in nachhaltige Tranchen

Bei den Social Tranches handelt es sich um spezielle Tranchen der nachhaltigen Apollo-Fonds der Security KAG: Investieren Kunden in die mit „ST“ gekennzeichneten Tranchen, fließt ein Anteil der jährlichen Verwaltungsgebühr in einen Fördertopf. Das Geld wird gezielt in ökologische, soziale und wissenschaftliche Projekte investiert, die zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen beitragen. Die Security KAG verdoppelt darüber hinaus diesen Betrag für alle Publikumstranchen. Die Auswahl und Prüfung der unterstützten Projekte erfolgt durch unabhängige Experten der Security KAG. Kleinere Organisationen mit unmittelbarer Wirkung sowie wissenschaftsbasierte Konzepte werden bevorzugt. Ziel ist es, innovative und skalierbare Leuchtturmprojekte zu unterstützen, die mit ihrer Arbeit eine Verbesserung im Sinne der Nachhaltigkeit bewirken und Lösungen für gesellschaftliche Probleme liefern.