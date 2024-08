Kultursommer Wien neigt sich dem Ende zu: Diese Highlights erwarten euch

In der abschließenden Woche des Events bietet der kostenfreie Kultursommer Wien noch ein wahres Feuerwerk an Highlights, um die ganze Bandbreite der Kultur in der Stadt aufzuzeigen. Vier Tage lang heißt es noch Kultur-Sun-Downer genießen. Der junge Singer-Songwriter Lukas Oscar bietet heute, am Donnerstag, dem 8. August ab 20 Uhr am Schrödingerplatz eine Show mit seinen Liedern. Wer auf Hochprozentiges steht, wird heute ebenfalls um 20 Uhr im Mortarapark mit den fünf Gentlemen von „Vodka auf Veltliner“ fündig.

Ausklang am Wochenende

Morgen am Freitag, dem 9. August treten Toriser & Handle mit ihrem neuen Programm auf. Im Anschluss die Mini-Band Mackefisch. Am Samstag um 20 Uhr tritt das Trio Lepschi auf der Bühne in der Großfeldsiedlung auf. Am Sonntag setzen dann unter anderem Baits auf der Bühne in der Meischlgasse in Liesing einen Schlusspunkt zum Kultursommer Wien 2024.

Hast du am Kultursommer Wien 2024 teilgenommen? Ja, ich war schon ein paar Mal Ja, ich war schön öfter Ich werde am Wochenende hingehen Nein, dass ist nichts für mich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal