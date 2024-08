Nach Ringen um Hoffnung: Skigebiet „Dreiländereck“ eröffnet Konkursverfahren

Ein schwerer Schlag für die Bergbahnen Dreiländereck GmbH: Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) hat bekanntgegeben, dass über das Vermögen des Unternehmens, das seinen Sitz in 9601 Arnoldstein, Seltschach-Talstation hat, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. „Es handelt sich dabei um ein Konkursverfahren“, so der AKV weiter. Für die Bergbahnen Dreiländereck GmbH & Co KG wurde bereits am 5. März 2024 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

45 Gläubiger betroffen

Die genaue Höhe der Verbindlichkeiten des Unternehmens ist derzeit noch nicht bekannt. Etwa 45 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Die Bergbahnen Dreiländereck GmbH, die seit 1992 besteht, ist als persönlich haftende Gesellschafterin der Bergbahnen Dreiländereck GmbH & Co KG tätig. Geschäftsführer des Unternehmens ist Wolfgang Löscher. „Die Ursachen der Insolvenz müssen im Zuge des Verfahrens noch eruiert werden“, heißt es weiter. Forderungen können ab sofort beim Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 08:49 Uhr aktualisiert