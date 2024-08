Von Techno bis Brunch: „Drink & Paint“-Events in Wien und Graz

An den drink&paint-Events können auch Besucher ohne künstlerische Vorkenntnisse teilnehmen.

Veröffentlicht am 8. August 2024, 09:41 / ©Eugene Liashchevskyi

In Wien und Graz gibt es neue Eventreihen für Hobbykünstler und alle, die es noch werden wollen: Die Artparadise Event GmbH veranstaltet nun regelmäßig „Drink & Paint“-Events. Dort kann man in zweistündigen Sessions unter der Anleitung von ausgewählten Künstlern selbst den Pinsel ergreifen und ein eigenes Meisterwerk erschaffen. In entspannter Atmosphäse mit Drinks und Musik können die Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Veranstalter geben auf ihrer Homepage bekannt: „Du brauchst keine künstlerischen Fähigkeiten, jeder ist willkommen!“

Drei Eventreihen in zwei Städten

Momentan werden drei verschiedene Eventreihen angeboten: Bei „Techno & Paint“ können sich die Besucher beim Malen von Technoklängen inspirieren lassen. Diese Veranstaltungen finden laut Homepage normalerweise in angesagten Bars oder Clubs statt und werden von einem Live DJ begleitet. Die zweite Eventreihe soll einen entspannten Tagesausklang garantieren: Bei „Afterwork & Paint“-Veranstaltungen kann man nach einem anstrengenden Arbeitstag seiner Fantasie freien Lauf lassen. Doch nicht nur für den Feierabend, sondern auch für einen kreativen Start in den Tag gibt es ein passendes Event: Bei „Brunch & Paint“ wird Teilnehmern die Möglichkeit geboten, in Cafés bei einem gemütlichen Brunch kreativ zu werden.