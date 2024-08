Jugendlicher (16) stirbt bei tragischem Unfall

Der 16-Jährige war gegen 2 Uhr mit seinem Motorrad auf der B119 aus Richtung Grein kommend in Fahrtrichtung Amstetten, Niederösterreich, unterwegs. Auf dem Sozius saß ein ebenfalls 16-jähriger Jugendlicher. Beide kommen aus dem Bezirk Amstetten. In einer Linkskurve kam der junge Mann aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Während der Mitfahrer Verletzungen leichten Grades erlitt und mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten verbracht wurde, erlag der 16-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.