OLG entscheidet: Ex-Magistratsdirektor Peter Jost ist kein Beamter

„Zwischen der Stadt Klagenfurt und ihrem Magistratsdirektor besteht kein Beamtendienstverhältnis, sondern ein privatrechtliches. Das hat der Senat 7 des Oberlandesgerichts Graz mit Beschluss vom 25. Juli 2024 entschieden. Der Senat bestätigt damit in der Hauptsache die von der Stadt Klagenfurt angefochtene Entscheidung des Erstgerichts, dem Landesgericht Klagenfurt. Über die durch den Magistratsdirektor eingeklagten Forderungen an Überstundenzuschlägen hat in erster Instanz das Landesgericht Klagenfurt als Arbeits- und Sozialgericht zu entscheiden“, teilt heute Sabine Kuster, Leiterin der Präsidialgeschäftsabteilung des Oberlandesgerichtes Graz, mit.

Hintergrund des Rechtsstreits

Der Ex-Magistratsdirektor Peter Jost hatte Überstundenzuschläge eingeklagt, da er sich als Vertragsbediensteter, also Angestellter der Stadt, Ansprüche darauf erhoffte. Jost forderte beim Arbeitsgericht 65.000 Euro für 800 Überstunden, die er in den letzten drei Jahren geleistet hatte. Die Stadt Klagenfurt stellte sich quer und argumentierte, dass ein privatrechtliches Vertragsverhältnis vorliegt und Jost somit Beamter sei. Daher wäre nicht das Arbeitsgericht zuständig, sondern das Landesverwaltungsgericht. Das Landesgericht Klagenfurt entschied zunächst zugunsten des Direktors, doch die Stadt ging in Berufung. Das Oberlandesgericht Graz bestätigte nun, dass der Direktor als Vertragsbediensteter gilt. Alles Nähere zur Überstundenforderung muss vom Landesgericht Klagenfurt als Arbeits- und Sozialgericht zu entschieden werden.