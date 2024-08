Tödlicher Unfall: Mann stürzt beim Wandern 110 Meter ab

Veröffentlicht am 8. August 2024, 10:17 / ©Bergrettung Villach

Am Mittwoch, dem 7. August, gegen 14.30 Uhr war ein Mann in Vomp im Bereich Lamsscharte vom Steig Nr. 226 zwischen „Brudertunnel“ und „Lamsscharte“ unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er zirka 110 Meter über eine steile Felswand und kam in einer Schotterhalde zu liegen.

Identität unbekannt

Andere Wanderer konnten den Unfall aus der Ferne wahrnehmen und setzten die Rettungskette in Gang. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes, welcher offenbar alleine unterwegs war, feststellen. Die Identität des Mannes ist derzeit unbekannt. Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.