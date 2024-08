Die Lange Tafel in Graz: Genuss unter freiem Himmel

Festlich gedeckte Tische, kulinarische Spezialitäten, lokale Weine und eine atemberaubende Atmosphäre mit guter Aussicht auf den Grazer Uhrturm erwarten die Gäste bei der diesjährigen Langen Tafel in der GenussHauptstadt Graz. Wie jedes Jahr wird die Grazer Altstadt auch diesen Sommer wieder in eine Kulisse des Genusses mit lokalen Spezialitäten verwandelt. Insgesamt 750 Gäste kommen in den Genuss eines festlichen 5-Gänge-Menüs, mit Zotter Pralinen und Schokolade zum süßen Abschluss. Karten für die Lange Tafel der GenussHauptstadt können online sowie bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und in der Tourismusinformation Region Graz gekauft werden. Doch Achtung: Die Lange Tafel findet nur bei gutem Wetter statt! Sollte es regnen, wird das Ticket in einen Gutschein im Wert von 205 Euro umgewandelt, der in allen Partnerbetrieben der GenussHauptstadt eingelöst werden kann.