Verletzt: Junger Radfahrer (15) mit Auto zusammengekracht

In der Nacht

Am heutigen Donnerstag, dem 8. August 2024, gegen 1.20 Uhr, ereignete sich in Elbigenalp, Bezirk Reutte, Tirol, ein Unfall. Ein 15-jähriger Österreicher überquerte mit dem Fahrrad die Fahrbahn, als es zur Kollision mit dem Auto eines 41-jährigen Österreichers kam. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 15-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu. Ein Alko-Test mit dem Pkw-Lenker verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.