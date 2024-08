Gewitterwarnung Steiermark: Lokal Starkregen und Sturmböen möglich

Gestern Abend wüteten in Teilen der Steiermark starke Gewitter. Es kam zu Murenabgängen und im Mürztal zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen aufgrund von Überflutungen. Auch für heute gilt laut Geosphere Austria für die Steiermark eine gelbe Gewitterwarnung. Wir haben mit dem Meteorologen Martin Kulmer gesprochen und ihn gefragt, was die Grüne Mark heute wettertechnisch erwartet.

Lokal Starkregen und Sturmböen möglich

„Heute bleibt es eine schwierigere Geschichte in der Steiermark“, beginnt Kulmer. Im Laufe des Nachmittags sei in der gesamten Steiermark vermehrt mit Gewittern zu rechnen. „Am frühen Nachmittag fängt es in der nördlichen Obersteiermark an und über das mittlere Randgebirge breiten sich bis zum Abend die Gewitter auch auf die West- und Oststeiermark aus“, erklärt der Wetterexperte im Gespräch mit 5 Minuten. Zwar ist das Unwetterpotenzial für die Steiermark heute laut Kulmer um einiges niedriger als gestern, lokal kann es jedoch durchaus zu Starkregen und Sturmböen mit bis zu 70 km/h kommen. Am meisten gefährdet seien diesbezüglich die flacheren Regionen im Süden und Südosten. Auch Skywarn Austria warnt vor Gewittern und Schauern in der Steiermark.

Sommerliches Wochenende erwartet

In der Nacht auf Freitag kommt es laut dem Wetterexperten zu einer raschen Wetterberuhigung. Morgen macht sich ein zunehmender Hochdruckeinfluss bemerkbar, eine Schauerneigung bestehe nur mehr im Randgebirge. „Das Wochenende bringt einen strahlend blauen Himmel mit einigen wenigen Quellwolken. Es bleibt trocken“, so Kulmer. Ab Sonntag seien dann wieder 30 Grad und mehr zu erwarten.