Alpine Not: Steinbockgeiß versperrt Kletterern den Weg

Gestern Vormittag, am 7. August stiegen vier befreundete Kletterer aus Spanien, Italien und den Niederlanden in den Hochjochklettersteig in Schruns ein. Im Bereich der Hochseilbrücke versperrte den vier Kletterern eine Steinbockgeiß mit Kitz den Weg, sodass ein Weiterkommen nicht mehr möglich war. Nach einiger Wartezeit setzten die Freunde einen Notruf ab. Beim Eintreffen des Polizeihubschraubers war das Steinwild immer noch im Steig, flüchtete jedoch bei Annäherung des Hubschraubers. Die vier Kletterer wurden mittels Tau aus dem Steig geborgen und in der Nähe der Bergbahn abgesetzt