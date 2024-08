Oberleitung beschädigt: Betriebsstörung bei Linie 4

Veröffentlicht am 8. August 2024, 11:31 / ©5 Minuten

Im Bereich Fröhlichgasse/Messe in Graz wurde heute Vormittag zwischen halb elf und elf eine Oberleitung von einem LKW beschädigt, wie ein Pressesprecher der Holding Graz gegenüber 5 MInuten bestätigte. Aktuell sind Reparaturarbeiten im Gange, weswegen die Bim-Linie 4 nicht vom Jakominiplatz zum Murpark verkehren kann. Es wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen dem Einkaufscenter und dem Jakominiplatz eingerichtet. „Die Reparaturen werden einige Stunden dauern, es ist frühestens am späten Nachmittag bzw. am frühen Abend mit einer Wiederaufnahme des Schienenverkehrs zu rechnen“, erklärte der Pressesprecher.