Taylor Swift Konzertabsage: Was Kärntner-Swifties jetzt wissen müssen

Der Schock ist nach wie vor groß: Taylor Swift muss ihre drei Konzerte in Wien absagen! Die Hiobsbotschaft sorgt nicht nur bei den Fans für Enttäuschung, sondern auch für eine Flut an Fragen beim Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten. Was passiert nun mit den bereits gebuchten Hotels und Zugtickets für das „Eras Tour“-Spektakel? Hier ist ein Überblick:

Ticket-Rückerstattung

Das Wichtigste vorab: Für Konzerttickets gibt es laut Veranstalter eine Rückerstattung. Wer ein Pauschalarrangement gebucht hat – also Ticket plus Hotel und Anreise – bekommt ebenfalls sein Geld zurück. „Das Geld für das Konzertticket wird automatisch in den nächsten Tagen zurückerstattet“, so AK-Konsumentenschützerin Angelika Wurzer. Wer das Ticket über ein Kartenbüro gekauft hat, sollte dieses direkt kontaktieren.

Einzelbuchungen: Hotels und Zugtickets

Anders sieht es bei individuell gebuchten Hotels und Zugtickets aus. „Hier gelten die normalen Stornierungsbedingungen, die in den Buchungsunterlagen oder den Geschäftsbedingungen festgelegt sind“, erklärt Wurzer. Das bedeutet: Wer privat seine Anreise oder Übernachtung gebucht hat, muss sich an die jeweiligen Stornierungsrichtlinien halten.

Pauschalarrangements: Alles inklusive

Für diejenigen, die ein Pauschalarrangement gebucht haben – also ein Gesamtpaket aus Ticket, Anreise und Übernachtung – gibt es gute Nachrichten. Diese können kostenlos storniert werden, da der wesentliche Bestandteil des Arrangements, das Konzert, nicht stattfindet. Hier ist der Reiseveranstalter der Ansprechpartner. „Wir empfehlen, schriftlich zu stornieren und die komplette Rückerstattung zu verlangen“, so Wurzer.

Bei Problemen: Konsumentenschutz kontaktieren Sollten KonsumentSchwierigkeiten bei der Rückerstattung haben, können sie sich jederzeit an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten wenden. Die Hotline ist unter der Nummer 050 477-2000 erreichbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 11:51 Uhr aktualisiert