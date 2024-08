Horrorszenario-Übung: Militär simuliert Terroranschlag

Am 22. und 23. Juli führt die Kaderpräsenzeinheit (KPE) des Jägerbataillons 17 in Zusammenarbeit mit der zivilen Polizei und der Militärpolizei eine umfassende Übung mit Panzern, Knallmunition und Pyrotechnik in Gleisdorf durch. Für die Bewohner bestand jedoch kein Grund zur Sorge; die Übung diente lediglich der Verbesserung der Zusammenarbeit und Einsatzbereitschaft der beteiligten Einheiten.

Abschlussszenario: Terroranschlag

Am Montag, dem 22. Juli, begannen die Einsatzeinheiten im Rahmen einer „Show of Force“, ihre Präsenz in Gleisdorf zu zeigen. Im Verlauf des Tages wurden zeitlich begrenzte Kontrollpunkte, sogenannte „Checkpoints“, errichtet und Patrouillen durch das Stadtgebiet geschickt. Am Samstag beendeten die Einheiten ihre Übung mit einem simulierten Terroranschlag rund um das forumKLOSTER und das Haus der Musik. Beteiligt an dem Training waren das Bundesheer, die Polizei der Steiermark, ein Tactical PsyOps Team der Auslandseinsatzbasis und die Militärpolizei.