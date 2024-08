Hochwasserschutz im Fokus: Kanalplatz ab morgen wieder freigegeben

Im Rahmen der Sanierung des Schoßbachkanals ist nach weitgehender Fertigstellung der ersten Bauphase die Durchfahrt über den Kanalplatz ab morgen, dem 9. Juli, wieder freigegeben. Um die rasche Verkehrsfreigabe zu ermöglichen, wird die Asphaltierung der Fahrbahn erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wie mehrfach angekündigt, steht nun der Lückenschluss des Kanalprojektes an der Johann-Offner Straße zwischen Bardeleck und Getreidemarkt unmittelbar bevor. Aufgrund der Bauarbeiten ist von 12. bis 30. August keine Durchfahrt über den Hohen Platz möglich. Die Umleitung erfolgt über den Kanalplatz. Anrainer und Betriebe können den Hohen Platz vom Rathaus aus (Aufhebung der Einbahn) erreichen.

Vor Hochwasser-Gefahr schützen

„Um die Verkehrs-Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, haben wir diese Bauphase zur Haupt-Ferienzeit angesetzt“, betont Vizebürgermeister Alexander Radl (SPÖ). „Die Maßnahmen sind zwar belastend, aber unumgänglich, um das Herz unserer Innenstadt langfristig vor den immer größer werdenden Hochwasser-Gefahren zu schützen.“ In vollem Gang sind derzeit die Bauarbeiten am Getreidemarkt und an der Stützmauer am Beginn der Schoßbachstraße. Die Fertigstellung dieser Bauabschnitte wird plangemäß noch in diesem Herbst erfolgen.

Im April wurde es angekündigt

Zur Bauphase Getreidemarkt gab es seitens der Gemeinde im Mai dieses Jahres zwei Informationsveranstaltungen, zu denen alle Anrainer und betroffenen Betriebe eingeladen wurden, ebenso zu den Bauarbeiten am Kanalplatz. Die Information zur Sperre des Hohen Platzes im August erfolgte durch die Stadt über die Medien bereits im April dieses Jahres. „Vier Wochen vor Start wurde die Sperre Hoher Platz aufgrund des großen Einzugsbereiches zusätzlich über die Wirtschaftskammer angekündigt,“ erklärt Tiefbaureferent Josef Steinkellner, der den hohen Einsatz der beteiligten Mitarbeiter der Stadtgemeinde und der beauftragten Baufirmen unterstreicht.