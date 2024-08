Terrorist (19) hatte „Großes“ vor: „Die Lage ist weiterhin ernst“

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner gaben ein Update zu den Anschlagsplänen bei den Taylor Swift-Konzerten im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Der Innenminister anfangs: „Eine Tragödie konnte verhindert werden. Die Lage war sehr ernst und ist weiterhin ernst.“ Wie die Behörden mitteilen, gab es in dem Fall zwei Festnahmen und eine Anhaltung.

19-Jähriger hält es für richtig, Ungläubige studiert

Zu dem 19-jährigen Terror-Verdächtigen wurden nähere Informationen bekannt gegeben. Ruf dazu: „Der 19-Jährige hat am 25. Juli seinen Job gekündigt und hat dabei die Äußerung abgegeben, dass er noch ‚Großes‘ vorhabe. Seit diesem Zeitpunkt richtet sich sein Fokus auf den Terroranschlag.“ Er habe auch sein Erscheinungsbild auffällig verändert und an jenes von dem IS propagierte angepasst. Bei der Hausdurchsuchung in Ternitz wurde unter anderem auch Wasserstoffperoxid, das zur Herstellung von Sprengstoff hergestellt wird, sichergestellt. Die Bombe habe der 19-Jährige auch bereits gebaut. Der junge Mann legte bei seiner Einvernahme ein Geständnis ab. Reue dürfte er allerdings keine gezeigt haben. Laut Haijawi-Pirchner sei der 19-Jährige stark radikalisiert und hielte es für richtig, ungläubige Menschen zu töten. Von dem 19-Jährigen gab es auch ein Bekennervideo, in dem er dem Führer des islamischen Staats seine Treue schwor.

17-Jähriger hätte wahrscheinlich bei Konzert gearbeitet

Auch beim 17-Jährigen, mit türkisch-kroatischem Hintergrund, gab es kurz vor den Konzerten auffällige Veränderungen in seinem Leben. „Der 17-Jährige hat kurze Zeit vorher mit seiner Freundin Schluss gemacht“, so Ruf. Wahrscheinlich zur Erfüllung der Pläne nahm der Jugendliche eine Stelle bei einem Facility-Unternehmen an, das auch bei den Taylor Swift-Konzerten im Einsatz gestanden wäre. Wie das Tätigkeitsfeld des 17-Jährigen bei den Konzerten ausgesehen hätte, ist nicht bekannt. Er verweigert die Aussage. Auch bei ihm wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

Keine weiteren Personen auf der Flucht

Bei der zweiten Kontaktperson, die angehalten wurde, handelte es sich um einen 15-jährigen Österreicher mit türkischem Hintergrund. „Dieser bestätigte die Erkenntnisse und gab an, dass sich der Haupttäter verändert habe.“ Er wird noch weiter einvernommen. Zu der Vermutung es gäbe noch weitere Komplizen, hält Ruf fest: „Derzeit suchen wir keine weitere flüchtige Person. Es gibt nach derzeitigem Wissensstand auch keine Bedrohung für andere Bundesländer.“ Der DSN-Direktor fügt hinzu: „Aber die Verdachtslage zeigt, dass weitere Personen im Umfeld von den Plänen gewusst haben.“ Weitere Ermittlungen laufen mit Hochdruck.

So sahen die Pläne aus

Wie sahen nun die Pläne des 19-jährigen Haupttäters aus? Haijawi-Pirchner: „Sein Ziel war es, heute oder morgen, sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten.“ An seiner Wohnadresse konnten IS-Propagandamaterial, Schreckschussmunition, Zünder und Chemikalien, Macheten, Messer sowie 20.000 Euro in Falschgeld und ein Blaulicht mit Folgetonhorn sichergestellt werden. Der Sprengstoff wurde noch vor Ort vernichtet. „Wir gehen davon aus, dass das Blaulicht mit Folgetonhorn zuvor testweise bereits verwendet wurde. Unter der Verwendung dieser wollte er zum Tatort gelangen oder als Fluchtmöglichkeiten nutzen“, so der DSN-Direktor. Sein Plan war es jedenfalls, die Personen außerhalb des Stadions zu töten. Eine Karte für das Konzert hatte er demnach auch nicht. „Im Umfeld vom Stadion wären sehr viele Menschen anwesend gewesen. Wenn er also eine große Menschenmenge töten wollte, musste er nicht hinein ins Stadion.“

Hinweise aus dem Ausland

Der Hinweis zu den Terrorplänen kam von ausländischen Nachrichtendiensten. Innenminister Karner betont die Wichtigkeit der Informationsweitergabe unter Nachrichtendiensten. „Die Ermittlungen wurden durch internationale Kontakte angestoßen. Wir selbst haben als österreichischen Staatsschutz nicht die Möglichkeiten, die sonst üblich sind. (Stichwort: Überwachung von Messenger und Co.) Wir wollen und brauchen keine Massenüberwachung. Wir wollen und brauchen ein zeitgemäßes Handwerkszeug der Polizei, damit sie ihre Arbeit auch zeitgemäß für die Sicherheit der Bevölkerung führen können.“ Laut DSN seien bereits auch durch die Informationen von Österreich Anschläge im Ausland verhindert worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 12:28 Uhr aktualisiert