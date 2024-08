Verletzt: Täter attackiert Opfer mit Messer und flüchtet

Gestern, am 7. August gegen 19.30 kam es am Hauptbahnhof in Favoriten zu einer Auseinandersetzung. Ein derzeit unbekannter Mann soll aus ungeklärten Gründen im Zuge

einer Auseinandersetzung einen 39-jährigen Mann geschlagen, getreten und

mit einem Messer attackiert haben. Anschließend flüchtete der unbekannte

Tatverdächtige. Der 39-Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos.



Hinweise Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – in jeder Polizeidienststelle

entgegengenommen.