Mann geht mit Klappmesser auf Lebensgefährtin los und wird festgenommen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden gestern, am 7. August gegen 21.30 Uhr alarmiert, da ein 31-jähriger Österreicher seine 38-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und im Bereich des Oberkörpers verletzt haben soll. Der Tatverdächtige wurde umgehend und widerstandslos vorläufig festgenommen. Die verletzte Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Gemeinsames Kleinkind blieb unverletzt

Das gemeinsame einjährige Kind, welches ebenfalls in der Wohnung war, blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit der Kinder- und Jugendhilfe wurde es ebenfalls in ein Spital gebracht. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde in der Wohnung sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam, eine Vernehmung fand noch nicht statt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Tatablauf sowie die Tathintergründe sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 12:32 Uhr aktualisiert