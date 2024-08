104 Einsätze und Stromausfälle – Kommt heute auch ein Gewitter auf Kärnten zu?

Veröffentlicht am 8. August 2024, 12:27 / ©5 Minuten

55 Kärntner Feuerwehren wurden am Mittwochabend aufgrund der schweren Unwetter zu 104 Einsätzen alarmiert. Schwer getroffen hat es vor allem die Bezirke Spittal an der Drau, Feldkirchen und Klagenfurt. „Die Hauptgebiete ohne Strom sind Feldkirchen, Klagenfurt-Land und St. Veit. Aktuell sind noch rund 500 Haushalte ohne Strom. Wir erwarten, dass im Laufe des Tages alle Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen sind,“ erklärt Robert Schmaranz, Abteilungsleiter bei KNG-Kärnten Netz GmbH, im Gespräch mit 5 Minuten.

©Screenshot „zamg.at“ „Auch heute muss man am Nachmittag wieder mit Gewittern rechnen, jedoch nicht so extrem wie gestern“, so Paul Rainer, Meteorologe der Geosphere Austria, im Gespräch mit 5 Minuten.

„Auch heute wieder mit Gewitter zu rechnen“

