Erstes Olympiagold für Österreich: Vadlau/Mähr triumphieren im Segeln

Veröffentlicht am 8. August 2024, 12:41 / ©GEPA

Die erste rot-weiß-rote Goldmedaille der diesjährigen Olympischen Spiele ist in der Tasche! Das Segelteam Lara Vadlau/Lukas Mähr holte heute im Olympiarevier vor Marseille die erste Goldene. Sie siegten in der 470er-Klasse mit drei Punkten vor Japan, die Bronzemedaille ging an Schweden. Im Medal Race gewann Frankreich.

©GEPA Lara Vadlau und Lukas Mähr segelten zum Olympiagold.

Holpriger Auftakt

Für das dynamische Duo aus Österreich verlief der Auftakt holprig: In der ersten von zehn geplanten Wettfahrten wurde es disqualifiziert. Der Grund: Fehlstart. In den weiteren Rennen zeigten sie jedoch ihr Können: Sie erreichten die Plätze fünf, drei, eins, sieben, eins, fünf und zwei, die letzten beiden Rennen wurden wegen Schlechtwettergefahr abgesagt. Nach Abzug des Streichresultats hatten die Österreicher für den Start ins Medal Race sieben Punkte Vorsprung auf das spanische Team.

Erstes Segelgold seit 20 Jahren

Für Österreich ist diese erste Goldmedaille insgesamt erst die zweite Medaille, die bei diesen Olympischen Spielen errungen werden konnte. Bislang holte nur Michaela Polleres Bronze im Judo. Den letzten olympischen Segelsieg errang Östereich 2004 in Athen mit Roman Hagara und Hans Peter Steinacher.

©GEPA Lukas Mähr und Lara Vadlau sind ein tolles Team.

Peter Kaiser gratuliert

Bereits kurz nach dem glorreichen Sieg des Segelduos trudeln erste Glückwünsche ein. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser gratuliert dem Vorarlberger Lukas Mähr und vor allem der gebürtigen Steirerin Lara Vadlau, die in Kärnten lebt und trainiert, herzlich: „Diese Medaille hat ihr nach Europa- und Weltmeisterschaften, nach Olympischen Jugendspielen noch gefehlt. Wir sind sehr stolz auf unsere Athletinnen und Athleten, die bei Großereignissen ihre Nervenstärke, ihr Können und ihr Leistungsfähigkeit abrufen können. Das Land Kärnten setzt alles daran, beste Trainingsbedingungen zu schaffen. Denn Sport ist mehr als Leistung, Können und Siegeswillen, Sport begeistert die Menschen und in Paris wird wieder deutlich, wie sehr Sport verbindet.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 13:41 Uhr aktualisiert