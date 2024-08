14-jähriges Mädchen zwischen parkenden Autos vergewaltigt

Veröffentlicht am 8. August 2024, 12:47 / ©5 Minuten

Am 5. August gegen 23.30 Uhr soll ein 17-jähriger somalischer Asylwerber am Bahnhof Langenzersdorf ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Der Beschuldigte begegnete dem Mädchen nur zufällig am Bahnhof. Dann soll er sie festgehalten und zu Boden gedrückt haben. Anschließend zwang der 17-Jährige sie zwischen parkenden Autos zu sexuellen Handlungen. Das Mädchen verständigte unmittelbar nach der Tat ihre Mutter und erstattete Anzeige bei der Polizei. Durch die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Langenzersdorf konnten Videoaufnahmen gesichert werden, auf denen der vorerst unbekannte Tatverdächtige identifiziert werden konnte.

Festnahme bei Handydiebstahl

Gestern, am Mittwoch, dem 7. August wurde der 17-Jährige wegen des Verdachts eines Handydiebstahls in Korneuburg kontrolliert. Eine Kriminalbeamtin der Polizeiinspektion Langenzersdorf erkannte den gesuchten Beschuldigten, woraufhin dieser vorläufig festgenommen wurde. Die weitere Amtshandlung wurde von den Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen. Bei den durchgeführten Einvernahmen verweigerte der Beschuldigte die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2024 um 13:14 Uhr aktualisiert