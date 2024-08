Über Nacht reich: Kärntner gewinnt halbe Million Euro

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, dem 7. August 2024, wurden gleich zwei Sechser geknackt – einer in Wien, einer in Kärnten und zwar mit je satten 600.000 Euro Gewinn! Zusätzlich freute sich ein weiterer Kärntner Glückspilz über 89.000 Euro für den Fünfer mit Zusatzzahl. Die nächste Gewinnchance steht bevor: Am Freitag, dem 9. August, wird Lizz Görgl die Bonus-Ziehung moderieren, bei der ein zusätzlicher Jackpot von 300.000 Euro auf dem Spiel steht.