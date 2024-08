Mann in Wien-Ottakring getötet: Das war die Ursache der Explosion

Am Dienstagabend, dem 6. August, um 20 Uhr, kam es in Wien-Ottakring zu einem Großeinsatz sämtlicher Blauchlichtorganisationen. Alarmiert wurde die Polizei, da ein Mann Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung geworfen hatte. Kurz darauf verschanzte sich der Verdächtige in seinen vier Wänden. Jegliche Bemühungen über mehrere Stunden, mit dem Mann ein Gespräch – auch in mehreren Sprachen – aufzubauen, waren erfolglos. Die Ermittler konnten auch nicht ausschließen, hinter der Tür die Stimmen weiterer Personen gehört zu haben. All das führte zum Entschluss, die Wohnung zu öffnen. Plötzlich kam der Mann „mit einem Gegenstand“ bewaffnet aus der Wohnung und attackierte die Polizisten. Schüsse wurden abgegeben und es kam zu der Explosion. Der Mann wurde tödlich verletzt.

Gastherme manipuliert

Am heutigen Donnerstag teilt die Landespolizeidirektion Wien mit: „Laut derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Verstorbenen um den Wohnungsmieter, einen 47-jährigen serbischen Staatsangehörigen, handeln. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es durch eine vorsätzliche Manipulation an der Gastherme in der Wohnung des 47-Jährigen zur Explosion gekommen sein soll.“ Der 47-Jährige hatte die Explosion also absichtlich verursacht. Die Ermittlungen zur Explosion werden vom Landeskriminalamt Wien geführt. Der Schusswaffengebrauch wird durch die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) untersucht.

