3,8 Milliarden Euro Forderungen: Fisker-Sanierungsplan angenommen

In der heutigen Sanierungsplantagsatzung stimmten die Gläubiger der Fisker GmbH einem Sanierungsplan zu, welcher in enger Abstimmung zwischen Fisker und den Gläubigerschutzverbänden (AKV, KSV, ÖVC) zustande kam. Die Fisker-Pleite ist mit mittlerweile 3,8 Milliarden Euro an Forderungen laut ORF nicht nur die größte steirische Insolvenz des Jahres, sondern auch die größte in Österreich. Die 2021 gegründete und in Graz ansässige Fisker GmbH ist die Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers Fisker Automotive und betreut primär das Auftragsfertigungsmanagement der Fisker-Elektrofahrzeuge.

Einigung mit Großgläubigern ausständig

Der nun angenommene Sanierungsplan sieht eine 20%-Quote für die unbesicherten Gläubiger der Fisker GmbH vor und steht unter diversen aufschiebenden Bedingungen, welche bis 15. September 2024 erfüllt werden müssen. Unter anderem muss eine Einigung mit Großgläubigern erzielt und diese von dem für Fisker US zuständigen US-amerikanischen Insolvenzgericht genehmigt werden.