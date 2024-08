Verletzt: Arbeitskollege mit Kettengehänge am Kopf getroffen

Heute, am 8. August gegen 07.45 Uhr lenkte ein 33-jähriger Arbeiter eines Sanierungsunternehmens einen Mobilkran am Firmengelände eines Zementwerks im Bezirk St. Veit an der Glan. Am Kranausleger befand sich ein Kettengehänge aus Stahl, welches zu schwingen begann, als sich der Kran in Bewegung befand und in ein Schlagloch fuhr. Dabei wurde ein 48-jähriger Arbeitskollege von dem schwingenden Gehänge im Kopfbereich getroffen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und ins UKH Klagenfurt gebracht.