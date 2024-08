Nahversorger bleibt: Gemeinde übernimmt SPAR in St. Jakob im Walde

Die Nahversorgung in Sankt Jakob im Walde ist gesichert: Die Gemeinde betreibt ab sofort den rund 200 m² großen SPAR-Markt in der kleinen Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Somit steht der Bevölkerung auch weiterhin ein Supermarkt zur Verfügung. An dem Standort werden auch weitere Dienstleistungen angeboten: So ist der SPAR-Markt auch Post-Partner, Lotto-Annahmestelle und bietet Tabakwaren an. Sechs Mitarbeiter sind bei dem SPAR in Sankt Jakob beschäftigt. Im Zuge der Eröffnung spendete SPAR 1.000 Euro an die Vereinsgemeinschaft Sankt Jakob im Walde.

Nahversorger gesichert

„Für uns ist es enorm wichtig einen Nahversorger im Ort zu haben. Daher sind wir als Gemeinde den Schritt gegangen, ab sofort den SPAR-Markt selbst zu betrieben. Mit SPAR haben wir einen tollen Partner an unserer Seite“, erläutert Bürgermeister Johannes Payerhofer und ergänzt: „Als Postpartner und Trafik erfüllt unser SPAR-Markt auch weitere wichtige Zusatzdienstleistungen bei uns in Sankt Jakob im Walde.“