Taylor Swift Konzert abgesagt: Ist auch das Frequency betroffen?

Das Festival in St. Pölten ist derzeit nicht gefährdet.

Veröffentlicht am 8. August 2024, 14:06

Trotz der jüngsten Festnahmen mutmaßlicher Terroristen in Niederösterreich und Wien gibt es nach derzeitigem Ermittlungsstand keine konkreten Hinweise auf eine spezifische Gefährdung des Festivals in St. Pölten. Das jährlich stattfinden Festival findet heuer von 14. bis 17. August statt. Die konkrete Terrorgefahr in Wien ist durch die Festnahme der Täter minimiert, eine abstrakte erhöhte Gefahr besteht aber trotzdem weiterhin.

Sicherheitsmaßnahmen für reibungslosen Ablauf

Seit Herbst 2023 gilt in Österreich die Risikostufe ‚hoch‘ für den Bereich des islamistischen Extremismus beziehungsweise Terrorismus. Dies bedeutet unter anderem, dass besonders bei Großveranstaltungen polizeiliche Maßnahmen gesetzt werden, um gefährliche Angriffe abzuwehren und die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Es gibt dazu umfassende Sicherheitskonzepte, in denen alle notwendigen Organisationseinheiten sowie die Veranstalter involviert sind. Die Polizei Niederösterreich ist zuversichtlich, dass die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen einen sicheren und reibungslosen Ablauf gewährleisten werden. Trotzdem ersucht die Polizei alle Festivalbesucher wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend mitzuteilen.